الإعلان في كينيا عن فوز " وليام روتو " في الانتخابات الرئاسية.

نيروبي 16 اغسطس 2022م ( وال ) – أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في كينيا، الاثنين، فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو في الانتخابات الرئاسية المتقاربة، رغم رفض عدد من أعضاء اللجنة للنتائج.

وقال رئيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود وافولا شيبوكاتي إن روتو فاز بحوالي 7,18 مليون صوت (50,49 في المئة) في مقابل 6,94 مليون صوت (48,85 في المئة) لمنافسه رايلا أودينغا، في الانتخابات التي جرت في التاسع من آب/أغسطس.

كما أضاف “أقف أمامكم رغم الترهيب والمضايقات. لقد قمت بواجبي وفق قوانين البلاد”. وقال “بموجب القانون، أعلن أنّ روتو وليام ساموي قد انتُخب رئيساً”.

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