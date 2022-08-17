مناورات بحرية مشتركة بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية قرب هاواي .

واشنطن 16 أغسطس 2022 ( وال )- نفذت القوات البحرية للولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة قبالة سواحل هاواي، تضمنت الإنذار الصاروخي وتعقب الصواريخ الباليستية في المحيط الهادئ.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان اليوم الثلاثاء إن هذه التدريبات متعددة الجنسيات امتدت خلال الفترة بين 8 – 14 أغسطس الجاري ، وتضمنت التدريب على الإنذار الصاروخي وتعقب الصواريخ الباليستية في المحيط الهادئ .

من جهتها قالت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية اليوم إن القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا وكندا أجرت مناورات “باسيفيك دراغون” قبالة سواحل هاواي ، مشيرة إلى أن التدريبات جرت بمشاركة 8 سفن حربية وطائرتان .

وتبادلت القوات المشاركة في هذه التدريبات المعلومات والبيانات التكتيكية حسب الاتفاقية الثلاثية بين واشنطن وطوكيو وسول لتبادل المعلومات.

وجاءت هذه المناورات بموجب اتفاقية اجتماع وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الذي أقيم على هامش حوار الأمن الآسيوي في يونيو في سنغافورة ، لتأكيد التزامها بتعزيز التعاون الأمني الثلاثي .

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