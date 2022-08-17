جمرك ميناء مصراته البحري يضبط حاوية محملة بكبد الدجاج المجمد والغير صالح للاستهلاك البشري.

مصراتة 16 أغسطس 2022 م (وال) – تمكن أعضاء مركز جمرك ميناء مصراته البحري اليوم الثلاثاء من ضبط حاوية (40) قدم محملة بكمية كبيرة من كبد الدجاج المجمد والغير صالح للاستهلاك البشري والمحظور استيرادها بناء على قرار وزارة الاقتصاد رقم 359 بشأن البضائع المحضورة وثم اتخاد الإجراءات القانونية الازمة.

وأفاد مصلحة الجمارك أن عملية الضبط تأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل أعضاء مركز جمرك ميناء مصراته البحري في إطار المحافظة على الامن الغذائي والصحي للمواطن، وبمتابعة وتعليمات مباشرة من إدارة مصلحة الجمارك لكل أعضائها بضرورة تكتيف الجهود وإيقاف كل ما هو محظور وممنوع ويؤثر سلباً على الامن الغذائي والاقتصاد الوطني.

( وال)

(وال)