مجلس النواب يحيل مشروع القانون المُوحد للمرتبات للجنته المالية لتضمين المؤسسات السيادية بمشروع القانون ومشاركة الضمان الاجتماعي بالرأي في مشروع القانون.

طبرق 16 أغسطس 2022 م (وال) – أعتمد مجلس النواب قرار هيئة رئاسة المجلس بتعيين مستشارين بالمحكمة العُليا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي ” عبد الله بليحق ” خلال تقديمه لملخص جلسة اليوم الثلاثاء أن المجلس ناقش الانسداد السياسي وسُبل دعم المسار الدستوري.

وبحسب ” بليحق ” فقد تم في الجلسة إقرار تعديل قانون المحكمة العُليا بحيث يؤدي مستشاري المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، كما أعتمد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بتعيين مستشارين بالمحكمة العُليا.

وبخصوص قانون المرتبات أوضح ” بليحق ” أنه تم مناقشة مشروع القانون المُوحد للمرتبات للعاملين بالدولة وقرر المجلس إعادته للجنة المالية بالمجلس لتضمين المؤسسات السيادية بمشروع القانون ومشاركة الضمان الاجتماعي بالرأي في مشروع القانون.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخر ورود تقارير الأجهزة الرقابية

(وال)