كوريا الشمالية تطلق صاروخين كروز باتجاه البحر الأصفر .

سيئول 17 أغسطس 2022 م ( وال ) – أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخين كروز باتجاه البحر الأصفر.

وأفادت هيئة الأركان في بيان بثته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) بأن سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلا مفصلا حول التفاصيل الأخرى بشأن الصاروخين.

ووفقا للوكالة، تعد هذه هي المرة الثانية التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ كروز منذ بداية العام الحالي، والذي شهد كذلك العديد من التجارب للصواريخ الباليستية متوسطة وبعيدة المدى، والتي سُجل آخرها في الخامس من يونيو الماضي.

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