ليبيا نيوز

مدير جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يبحث وضع المرضى الليبيين المتواجدين في الساحة الأردنية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 17 أغسطس 2022 (وال)- عقد مدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الدكتور أحمد مليطان بمقر الجهاز بمدينة طرابلس، اجتماعًا مع سفير ليبيا لدى المملكة الأردنية عبد الباسط البدري، لمناقشة وضع المرضى الليبيين المتواجدين في الساحة الأردنية.
هذا وخلص الاجتماع الذي عقد مساء أمس؛ إلى الاتفاق على تعزيز الوديعة من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية للمكتب الصحي بالأردن، واستكمال آلية علاج مرضى السرطان بمشفى الحسين وأطفال مركز التوحد بمختلف المراكز في الساحة الأردنية. (وال) ف م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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