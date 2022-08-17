نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء .

طرابلس 17 اغسطس 2022 م ( وال ) – أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الأربعاء 17–08–2022
ملخص عام: مازال تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق غرب ليبيا.
– المنطقة من رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر هذا المساء على مناطق جنوب الجبل .
الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-44)مْ.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:-
– السماء صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-34)مْ وتسجل علي اجدابيا وجالو والجغبوب (37)مْ .
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
– السماء صافية إلي ظهور بعض السحب علي الحمادة و غدامس .
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-45)مْ.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
– السماء صافية. والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(87-40)مْ.
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غروب الشمس هذا اليوم على مدينة طرابلس سيكون على الساعة (19:50)
شروق الشمس ليوم الغد على مدينة طرابلس الساعة (06:32)
وال
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