نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء .

طرابلس 17 اغسطس 2022 م ( وال ) – أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الأربعاء 17–08–2022

ملخص عام: مازال تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق غرب ليبيا.

– المنطقة من رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر هذا المساء على مناطق جنوب الجبل .

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-44)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:-

– السماء صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-34)مْ وتسجل علي اجدابيا وجالو والجغبوب (37)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

– السماء صافية إلي ظهور بعض السحب علي الحمادة و غدامس .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-45)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

– السماء صافية. والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(87-40)مْ.

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غروب الشمس هذا اليوم على مدينة طرابلس سيكون على الساعة (19:50)

شروق الشمس ليوم الغد على مدينة طرابلس الساعة (06:32)

وال