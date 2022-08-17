دورة تدريبية لموظفي مكاتب العمل ببنغازي – البيضاء- الكفرة – الابيار سلوق

طرابلس 17 اغسطس 2022 م ( وال ) – نظمت وزارة العمل والتأهيل دورة تدريبية لموظفي ومستخدمي مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية بنغازي – البيضاء- الكفرة – الابيار سلوق – قمينس – المرج ضمن خطة الوزارة وبرامجها للرفع من كفاءة مستخدمي مكاتب العمل بمختلف المدن والمناطق.

وتابع وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل ” عبدالناصر العقيلي” سير البرنامج التدريبي في مجال ( مقيم جودة تدريب معتمد ) الذي نفذه مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية في مدينه بنغازي .

ويستهدف البرنامج التدريبي موظفي مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية بنغازي ومكاتب العمل بالكفرة – الابيار- البيضاء – سلوق – قمينس – المرج ) .