ليبيا نيوز

دورة تدريبية لموظفي مكاتب العمل ببنغازي – البيضاء- الكفرة – الابيار سلوق –

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  17 اغسطس 2022 م ( وال ) –  نظمت وزارة العمل  والتأهيل دورة تدريبية لموظفي ومستخدمي مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية بنغازي   – البيضاء- الكفرة – الابيار  سلوق – قمينس – المرج ضمن خطة الوزارة وبرامجها للرفع من كفاءة مستخدمي مكاتب العمل بمختلف المدن والمناطق. 

وتابع وكيل وزارة العمل  لشؤون التأهيل ”  عبدالناصر العقيلي” سير البرنامج التدريبي في مجال ( مقيم جودة تدريب معتمد ) الذي نفذه مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية في مدينه بنغازي .

ويستهدف البرنامج التدريبي   موظفي مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية بنغازي ومكاتب العمل بالكفرة –  الابيار-   البيضاء –   سلوق –   قمينس –   المرج ) .

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وكالة الأنباء الليبية

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