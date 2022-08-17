بدء فرز وعد أوراق إجابات أسئلة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام.

طرابلس 17 اغسطس 2022 م ( وال ) – تابع وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” اليوم الاربعاء مِن دَاخِل المركز الوطني للامتحانات عمل اللجان المختصة بالمركز في فرز وعد أوراق إجابات أسئلة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي من كل مراقبات التعليم ومكاتب الامتحانات بكل انحاء ليبيا .

كما تفقد وزير التعليم ( موسى المقريف ” رفقة مُدير مركز الامتحانات “السيد أحمد مسعود” سير عمل اللجان المختصة بالمركز خلال فرز وعد أوراق الاجابة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، و تَظرِيف نماذج ترجيع أوراق إجابة أسئلة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدِّراسي 2021 – 2022م.