رئيس شؤون المراكز بمدرية امن الشاطى يتابع سير العمل بمركز الشرطة بمحلات منقطة وادى الشاطى .

سبها 17اغسطس 2022م ( وال ) – تابع رئيس قسم شؤون المراكز بمديرية امن وادى الشاطئ رفقة رئيس قسم المركبات سير العمل بمراكز الشرطة الواقعة في نطاق عمل المديرية .

وشملت الجولة التفقدية التي جاءت تنفيذا لتعليمات مدير مديرية امن الشاطئ مراكز الشرطة ف كلا من ( قيرة – براك- الزوية – تامزاوه – افار – حى السلام – محروقة- القرضة – ثاروث ) حيث استمع من رؤسائها الى سير العمل بها ، وما تقدمة من خدمات للموطنين بهذه المناطق والمحافظة على الامن في هذه المناطق الى جانب تفقده لمركبات الشرطة العاملة بالمركز .

سبها (وال )