ليبيا نيوز

رئيس شؤون المراكز بمدرية امن الشاطى يتابع سير العمل بمركز الشرطة بمحلات منقطة وادى الشاطى .

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها  17اغسطس 2022م (  وال ) –  تابع  رئيس قسم شؤون المراكز  بمديرية امن وادى الشاطئ  رفقة رئيس قسم المركبات سير العمل بمراكز الشرطة الواقعة في نطاق عمل المديرية  .

وشملت الجولة التفقدية التي جاءت تنفيذا لتعليمات مدير مديرية امن الشاطئ  مراكز الشرطة ف كلا من  (  قيرة – براك-  الزوية – تامزاوه – افار – حى السلام – محروقة- القرضة – ثاروث )  حيث استمع من رؤسائها الى سير العمل بها ، وما تقدمة من خدمات للموطنين  بهذه المناطق والمحافظة  على الامن في هذه المناطق الى جانب تفقده لمركبات الشرطة العاملة بالمركز .

سبها (وال )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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