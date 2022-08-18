توقعات بارتفاع انتاج حقل الظهرة النفطي إلى 10 الاف برميل قبل إنتهاء السنة الحالية 2022م.

طرابلس 17 أغسطس 2022م ( وال ) – أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الأربعاء، عن بدء التجارب التشغيلية لحقل الظهرة بالمحطة ( PL5-1 ) والمحطة الرئيسية والمحطة ( PL7-2 ) خلال الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل من 8 إلى 10 الاف برميل قبل إنتهاء السنة الحالية 2022م.

وقالت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” إن الحقل تعرض للتخريب والتدمير شبه التام على أيدي الجماعات الإرهابية سنة 2015 م، حيث تأتي عملية التشغيل بعد 7 سنوات من التعطيل.

وقدمت الشركة الشكر لفريق إعادة تأهيل و تطوير حقول الإمتياز 32 و المكون من جميع إدارات الشركة ( الهندسة ، العمليات، الخدمات، المواد، هندسة الإنتاج و المكامن و الإستكشاف والصحة والسلامة وحماية البيئة)، لافتة الى أنهم تمكنوا من إعادة الحياة للحقل في ظروف أمنية وحياتية صعبة و بإمكانيات شبه معدومة نظرا لشح الموارد المالية والميزانيات خلال السنوات الماضية.

كما قدمت الشكر لأفراد حرس المنشآت النفطية (سرية حماية حقل الظهرة) لدورهم في توفير الأمن و الحماية اللازمة لمستخدمي الشركة أثناء تأدية أعمال الصيانة و إعادة تأهيل الحقل للعودة للإنتاج.

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