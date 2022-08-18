وزير التعليم يناقش مع رئيس قسم المكتبات المدرسية ورئيس وحدة التزويد بإدارة النّشاط سبل تفعيل دور المكتبات المدرسية .

طرابلس 18 أغسطس 2022م ( وال ) – ناقش وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” مع رئيس قسم المكتبات المدرسية ورئيس وحدة التزويد بإدارة النّشاط المدرسي وعدد من رؤساء وحدات المكتبات بمصلحة التّفتيش التّربوي خطة تفعيل المكتبات المدرسية ودورها في زيادة وعي الطلاب وذلك ضمن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد .

كما تم خلال الاجتماع الذي عقداه يوم أمس بديوان الوزارة بطرابلس مناقشة خطة قسم المكتبات المدرسية ووحدات المكتبات لابراز دور المكتبات وتشجيع الطلاب عللا ارتياد المكتبات والاستفادة منها بإعتبار المكتبة المدرسية مركز إشعاع ثقافي وعلمي هو جزء مهم من المدرسة لا غنى عنها وأداة فاعلة تساعد في إثراء المناهج الدراسية ونشر الثقافة العامة .

و تزود المكتبة الطلبة بالخبرات والمهارات التي تساعدهم على توسيع أفقهم وتنمي لديهم العادات القرائية وتعرفهم بمحيطهم المباشر و بيئتهم المحلية والمجتمع المحلي

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