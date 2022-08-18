المركز الوطني لمكافحة الأمراض يحذر في نشرة علمية توعوية من خطر المخلفات البلاستيكية على صحة الانسان.

طرابلس 18 اغسطس 2022 م ( وال ) – أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض نشرة علمية توعوية حذر فيها من خطر المخلفات البلاستيكية على صحة الانسان .

وأوضح المركز في نشرته أن المخلفات البلاستيكية تحولت إلى واحدة من أخطر الأضرار على النظام البيئي ،وضررها لا يشمل فقط الإنسان وإنما ضررها يمتد إلى كل نواحي الحياة في البيئة .

حيث تتسبب المواد البلاستيكية في موت الأسماك والحيوانات البحرية وفقدان التربة خصوبتها بسبب النفايات البلاستيكية المتراكمة عليها محذرا من أن التخلص من البلاستك حرقا يؤدي إلى انبعاثات غازية سامة تضر الغلاف الجوي

ودعا المركز عبر نشرته العلمية التوعوية إلى طرق السلامة من أضرار البلاستك من خلال استبدال كافة المواد البلاستيكية بأخرى من الزجاج أو الخزف

وذلك باستخدم حقائب قابلة لإعادة الاستخدام عند توجهك للمتاجر بدلًا من الأكياس البلاستيكية

و استبدال حافظات الطعام البلاستيكية بحافظات مصنوعة من الخزف أو الزجاج و علبة المياه البلاستيكية بالعلب المصنوعة من الزجاج او الستانليس ستيل.

و الشوك والملاعق البلاستيكية بالمعدنية.

-جمع العلب والمخلفات البلاستيكية ورميها في المكان المخصص لها ليعاد تدويرها.

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