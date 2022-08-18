المجلس البلدي طبرق يصدر عدد جديد من صحيفة طبرق اليوم .

طبرق 18 اغسطس 2022 م ( وال ) – صدر عن المجلس البلدي طبرق عدد جديد من صحيفة طبرق اليوم .. حافلا بالعديد من الاخبار والنشاطات المحلية لمدينة طبرق و متابعات ولقاءات واستطلاعات صحفية.

واحتوى العدد على العديد من الاخبار والانشطة الشبابية والرياضية والتعليمية .

والمشاريع التنموية التي تنفذ بطبرق منها إنشاء مصفاة نفطية .. وبدء تشغيل محطة طبرق الغازية . ”

واحتوى العدد على استطلاع تنفرد بنشره الصحيفة عن حادثة القبض على أخطر مشعوذ في المدينة

وكان لقاء العدد : مع أحد أبطال نجع ( مقلب الشراب ) .( شط الحرية ) الفنان / خالد أبريك ( أمراجع ) .