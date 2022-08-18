ليبيا نيوز

المجلس البلدي طبرق يصدر عدد جديد من صحيفة طبرق اليوم .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طبرق 18 اغسطس 2022 م ( وال ) –  صدر عن المجلس البلدي طبرق عدد جديد  من صحيفة طبرق اليوم .. حافلا  بالعديد من الاخبار والنشاطات المحلية لمدينة طبرق و متابعات ولقاءات واستطلاعات صحفية.

 واحتوى العدد على العديد من الاخبار والانشطة الشبابية والرياضية  والتعليمية .

والمشاريع التنموية التي تنفذ بطبرق منها  إنشاء مصفاة نفطية   .. وبدء تشغيل محطة طبرق الغازية . ” 

واحتوى العدد على استطلاع  تنفرد بنشره  الصحيفة عن حادثة القبض على أخطر  مشعوذ   في المدينة 

   وكان لقاء العدد :  مع  أحد أبطال نجع ( مقلب الشراب ) .( شط الحرية ) الفنان / خالد أبريك ( أمراجع ) .

    

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وكالة الأنباء الليبية

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