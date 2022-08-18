الطقس : انحسار تدريجي لتأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد الجمعة . .

طرابلس 18 أغسطس 2022 م ( وال ) – كشفت نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخميس والصادرة عن المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة عن انحسار تدريجي لتأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد الجمعة .

وبحسب النشرة فانه في في المنطقة من رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مساء الغد على مناطق جنوب الجبل الغربي قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية ، فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس أجدير حتى طرابلس وتشمل باقي المناطق في المساء ، أما درجات الحرارة القصوى فإنها تتراوح ما بين (39-45) مْ وتسجل تراجع يوم الغد على الساحل الممتد من رأس أجدير حتى طرابلس ويكون ملحوظ يوم السبت على كامل المناطق .

وفي منطقة الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد ستكون السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر والرياح- شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي الساحل ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (30-33)مْ وتصل على مناطق اجدابيا –جالو والجغبوب إلى (37)مْ .

وفي منطقة الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة ستكون السماء صافية إلي ظهور بعض السحب خاصة على الحمادة و غدامس ، والرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة من مساء الغد ، فيما ستكون درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41-45)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة ، فالسماء صافية والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(38-40)مْ.

وأوضح المركز في ختام نشرته أن غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الخميس ستكون عند الساعة(19:49) ، وشروق الشمس ليوم الغد الجمعة على مدينة طرابلس سيكون على تمام الساعة (06:32)