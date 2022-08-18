المركز الوطني لمكافحة الامراض يسجل 34 عينة موجبة لفيروس كورونا وشفاء 94 حالة خلال 24 ساعة الماضية بكل انحاء ليبيا .

طرابلس 18 اغسطس 2022 م ( وال ) – سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض 34 عينة موجبة لفيروس كورونا وشفاء 94 حالة خلال 24 ساعة الماضية بكل انحاء ليبيا.

واحتوى التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء الموافق 17 أغسطس 2022م اجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا – الجرعة الاولى – الجرعة الثانية والجرعة التعزيزية واجمالي عدد التطعيمات .

كما احتوى التحديث المستويات الوبائية للمناطق الصحية والنسبة المئوية للحالات المصابة بفيروس كورونا بالاضافة إلى عدد الحالات الموجبة والسالبة والحالات المتعافية من الفيروس .

وكان المركز قد استلم عدد (221) عينة وزعت على المختبرات العلمية المختصة وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– عدد (187) عينة سالبة .

– عدد (34) عينة موجبة .

– نسبة الحالات الموجبة (15.3 %) .

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز أن عدد الحــــالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغت (94) حالة.