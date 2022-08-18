رئيس جامعة طرابلس يكرم الطالب زياد الزنداح كأول باحث ليبي يصل لقارة القطب الجنوبي.

طرابلس 18 اغسطس 2022 م ( وال ) – قام رئيس جامعة طرابلس ” خالد عون ” بتكريم أحد طلبة كليات الجامعة الطالب ” زياد الزنداح ” كأول باحث ليبي يصل لقارة القطب الجنوبي “أنتاركتيكا. الارض المسطحة ضمن بعثة استكشافية لمحطة الابحاث الأرجنتينية،.
وهنأ رئيس الجامعة ( الزنداح ” بهذه المشاركة العلمية بحضور نائب رئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس ” مؤيد فرج عاشور ”
وقدمت له شهادة شكر وتقدير لكونه أول باحث ليبي يصل قارة القطب الجنوبي “أنتاركتيكا”
وشرح الطالب زياد تجربته لرئيس الجامعة، الذي تمنى له مزيدا من النجاح و التوفيق في مسعاه العلمي.
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