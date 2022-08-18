رئيس جامعة طرابلس يكرم الطالب زياد الزنداح كأول باحث ليبي يصل لقارة القطب الجنوبي.

طرابلس 18 اغسطس 2022 م ( وال ) – قام رئيس جامعة طرابلس ” خالد عون ” بتكريم أحد طلبة كليات الجامعة الطالب ” زياد الزنداح ” كأول باحث ليبي يصل لقارة القطب الجنوبي “أنتاركتيكا. الارض المسطحة ضمن بعثة استكشافية لمحطة الابحاث الأرجنتينية،.

وهنأ رئيس الجامعة ( الزنداح ” بهذه المشاركة العلمية بحضور نائب رئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس ” مؤيد فرج عاشور ”

وقدمت له شهادة شكر وتقدير لكونه أول باحث ليبي يصل قارة القطب الجنوبي “أنتاركتيكا”

وشرح الطالب زياد تجربته لرئيس الجامعة، الذي تمنى له مزيدا من النجاح و التوفيق في مسعاه العلمي.