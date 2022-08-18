ليبيا نيوز

رئيس جامعة طرابلس يكرم الطالب زياد الزنداح كأول باحث ليبي يصل لقارة القطب الجنوبي.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 اغسطس 2022 م ( وال ) –  قام   رئيس جامعة طرابلس  ” خالد عون ” بتكريم   أحد طلبة كليات الجامعة  الطالب   ”  زياد الزنداح   ” كأول باحث ليبي يصل لقارة القطب الجنوبي “أنتاركتيكا. الارض المسطحة ضمن بعثة استكشافية لمحطة الابحاث الأرجنتينية،.

  وهنأ رئيس الجامعة ( الزنداح ”  بهذه المشاركة العلمية بحضور نائب رئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس ” مؤيد فرج عاشور ” 

وقدمت  له شهادة شكر وتقدير  لكونه أول باحث ليبي يصل قارة القطب الجنوبي “أنتاركتيكا” 

 وشرح  الطالب زياد تجربته  لرئيس الجامعة،  الذي تمنى له مزيدا من النجاح و التوفيق في مسعاه العلمي. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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