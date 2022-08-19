روسيا تعلن انها ستلجا لأسلحتها النووية في حالة واحدة فقط .

موسكو 18 أغسطس 2022 م (وال) ـــــ قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن موسكو ليست لديها مصلحة في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي “الناتو” والولايات المتحدة الأميركية، وإنها ستستخدم سلاحها النووي في حالة واحدة .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية “إيفان نيتشايف” في إفادة صحفية أن الأسلحة النووية ستستخدم فقط كإجراء (للرد)، وأن بلاده لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في (حالات الطوارئ) فقط .

وكان وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” قال أول من أمس الثلاثاء، إن موسكو (ليست في حاجة) لاستخدام الأسلحة النووية خلال حملتها العسكرية في أوكرانيا، واصفا تكهنات وسائل إعلامية بأن موسكو قد تنشر أسلحة نووية أو كيمائية في الصراع بأنها (محض أكاذيب) .

على صعيد آخر، أعلنت روسيا اليوم الخميس ، أنها نشرت طائرات مزودة بصواريخ فرط صوتية في كالينينغراد، مع تصاعد التوتر حول هذا الجيب الروسي المحاط بدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي في ذروة النزاع في أوكرانيا .

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان (في إطار اتخاذ تدابير إستراتيجية للردع الإضافي، أعيد نشر ثلاث طائرات ميغ-31 مزودة صواريخ فرط صوتية في مطار تشكالوفسك” في منطقة كالينينغراد ، وان الطائرات الثلاث ستشكل وحدة قتالية عملياتية طوال 24 ساعة) .

والصواريخ البالستية فرط صوتية “كينغال” وتلك العابرة “زيركون” تندرج في إطار أسلحة جديدة طورتها روسيا ويعتبر الرئيس “بوتين” أن هذه “لا تقهر” لانها تستطيع الالتفاف على أنظمة دفاع العدو .

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