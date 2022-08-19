بعد إطلاق خط السبيعة.. شركة السهم تجهّز لإطلاق خط سبها

طرابلس 18 أغسطس 2022م (وال) ـ تعتزم شركة السهم للنقل العام إطلاق تسيير خط طرابلس ـ سبها اعتبارا من الشهر المقبل.

وأكد مدير عام الشركة “أبوبكر قرمان” التجهيز لإطلاق خط طرابلس – سبها بداية شهر سبتمبر القادم بواقع رحلتين أسبوعيا وبمبلغ 70 دينار، مشيراً إلى أن خطي يفرن وغريان تم ايقافهما مؤقتاً لعدم وجود إقبال.

وأضاف في تصريحات إعلامية أن الشركة أطلقت السبت الماضي خط طرابلس – السبيعة مروراً بمنطقة قصر بن غشير، بواقع 6 رحلات يومياً.

وأوضح أن عدد خطوط النقل داخل مدينة طرابلس تبلغ (12) وعدد الخطوط بين المدن 4 خطوط، وعدد الخطوط الدولية 3 خطوط لمدن كلها حالياً إلى تونس.