اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تعلن مواعيد مراحل عملية انتخاب المجلس البلدي ترهونة.

طرابلس 18 أغسطس 2022م (وال) ـ أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية مواعيد مراحل عملية انتخاب المجلس البلدي ترهونة، وجدولة باقي البلديات المستهدفة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الخميس بمقرها بطرابلس حضره عدد من الإعلاميين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأشارت اللجنة إلى أن رزنامة العملية الانتخابية لانتخاب المجلس البلدي ترهونة، اعتمدت يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس 2022 م موعدا رسميا لفتح باب الترشح أمام الراغبين في التسجيل، وفق نظام (القائمة المغلقة المطلقة)، وتستمر عملية تقديم ملفات الترشح أمام اللجنة الفرعية ترهونة حتى 11 سبتمبر 2022 م.

وأكدت اللجنة المركزية استمرار فتح سجل الناخبين أمام الموطنين ببلدية ترهونة من تتوافر فيهم شروط التسجيل إلى يوم الاربعاء الموافق 31 أغسطس 2022.

ولفتت اللجنة المركزية إلى أن غرفة العمليات الانتخابية التابعة لها عمدت إلى جدولة البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها البلدية وفق المرحلة الثانية من تنفيذ الانتخابات.

وأوضحت اللجنة أن المرحلة الثانية تشمل عدد أربع مجموعات حيث تضمنت المجموعة الأولى بلديات (جنزور- زلة – مراده) فيما تضم المجموعة الثانية بلديتي (الخمس – زويلة) وتضم المجموعة الثالثة بلديات (تنيناي- بني وليد – المردوم) وكذلك المجموعة الرابعة تضم (القيقب – الأبرق- العربان- الجليده)، مع استمرار تنفيذ انتخاب المجالس البلدية في كامل البلديات التي انتهت مجالسها المدد القانونية والبلديات المستحدثة تباعا حتى عام 2025 م.

يُشار إلى أن اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أعلنت في الثاني من أغسطس الجاري انطلاق العملية الانتخابية للبلديات المستهدفة بترهونة.