الاجتماع الدوري السابع للجنة الفنية للتنمية المكانية بالجبل الأخضر يستعرض دراسات تسهم في تنمية المنطقة .

البيضاء 18 أغسطس 2022 م (وال) – عقد بمركز البحوث الزراعية والحيوانية بمدينة البيضاء اليوم الخميس اللقاء الدوري السابع للجنة الفنية للتنمية المكانية والمُشكلة من قِبل رئيس المجلس الوطني للتخطيط بالقرار رقم (6) لسنة 2022م. بعضوية بلديات (الساحل – وردامة -عمر المختار – شحات – سوسة – البيضاء) بمشاركة مركز البحوث الزراعية.

وقالت مديرة إدارة الإعلام والإرشاد بمركز البحوث الزراعية والحيوانية ” شيخة سلام ” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن تم خلال اللقاء استعراض الدارسة التي قدمها ممثل مركز البحوث باللجنة ” فتح الله كمش ” بعنوان (التنمية المكانية بين النظرية وآليات التطبيق) ، وكذلك محاضرة للأستاذ ” عبد الرحمن المسماري ” حول (تنمية الغطاء النباتي بالجبل الأخضر) .

وأضافت “شيخة سلام ” أن اللقاء أختتم بعرض للمهندس أحمد فضل الله بعنوان (ميناء سوسة واقع وطموحات وآمال) مشيرة إلى أن عمل اللجنة سيستمر طيلة الفترة القريبة القادمة، حتى تخرج بتوصيات واضحة تُسهِم في تنمية الجبل الأخضر.

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