انخفاض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة.

نيويورك 19 أغسطس 2022 ( وال ) – شهدت أسعار الذهب هبوطا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة.

و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1752.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو عند 1751.01 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وخلال الأسبوع، انخفض المعدن النفيس 2.7 بالمئة، ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 1766.20 دولارا.

و صعد الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 19.35 دولار للأوقية وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر يناير.

كما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 907.84 دولارات للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2149.35 دولاراً.

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