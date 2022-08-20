شقيقة كيم جونغ أون ترفض عرض رئيس كوريا الجنوبية وتدعوه لأن" يغلق فمه" .

بيونغ يانغ 19 أغسطس 2022 (وال) ــــــ دعت شقيقة رئيس جمهورية كوريا الشمالية “كيم يو جونغ” رئيس كوريا الجنوبية الى أن (يغلق فمه) وأن يلتزم الصمت ، وذلك في سياق ردها على عرض من “سول” على لسان الرئيس الكوري الجنوبي ” يون سوك يول” المساعدة الاقتصادية لبيونغ يانغ في حالة تخليها عن الأسلحة النووية.

وقالت المرأة المتنفدة في شمال كوريا لكونها الذراع الأيمن لشقيقها “كيم جونغ أون” : (كان من الأفضل أن يغلق فمه ، بدلا من التحدث بالهراء، لأن ليس لديه شيء أفضل يقوله) حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية “يونهاب”

ونقلت وكالة رويترز عن “كيم يو جونغ” وصفها الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بالساذج، قائلة إنه (ساذج حقا ولا يزال صبيانياً لاعتقاده أن بوسعه مقايضة التعاون الاقتصادي بشرف كوريا الشمالية وأسلحتها النووية)

وأردفت: (لا أحد يقايض مصيره بكعكة ذرة) بحسب ما نقلت رويترز .

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