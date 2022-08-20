حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي المصري بعد استقالة "طارق عامر" .

القاهرة 19 أغسطس 2023 م (وال) اعتذر “طارق عامر” عن الاستمرار في مواصلة مهامه محافظا للبنك المركزي المصري بعد قضائه 7 سنوات في هذا المنصب منذ نوفمبر 2015 ، وقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتذاره شاكرا له ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي،واصدر قرارا بتعيينه مستشارا .

كما أصدر الرئيس االسيسي ، تبعا لذلك قراراً بتعيين “حسن عبد الله” قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، ريثما يتم تفعيل القرار بشكل رسمي بعد موافقة مجلس النواب .

وذكرت مصادر مصرية أن اختيار “حسن عبد الله” (جاء بسبب خبرته الكبيرة، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “وفاءً لمصر) .

وللبنك المركزي المصري دور كبير في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة .

وشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفاضا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

وبلغ الدين الخارجي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق، وارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ووصل إلى 157.8 مليار دولار في 3 أشهر من يناير إلى مارس الماضي .

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