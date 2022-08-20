وزارة النفط تبحث مع الشؤون الاجتماعية أوجه دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

طرابلس 19 أغسطس 2022م (وال) بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، إمكانية دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق مشاريع التنمية المستدامة.

جاء ذلك في اجتماع عقد الخميس بحضور مدير ادارة التنمية المستدامة بوزارة النفط، ومستشار ذوي الإعاقة، ورئيس لجنة الأطراف الاصطناعية، والمستشار القانوني، ومدير مكتب الإعلام بوز وزارة النفط تبحث مع الشؤون الاجتماعية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ارة الشؤون الاجتماعية بحسب بيان وزارة النفط.

وأضافت الوزارة إن الاجتماع تطرق إلى تفعيل التعاون لتحقيق هدف حملة “أيادي الأمل” التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية لتصل إلى المجمعات السكنية بالمواقع النفطية والمناطق المجاورة.

من جانبه أكد عون أن قطاع النفط والغاز يولي اهتماما كبيرا بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر توظيفها داخل القطاع وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية والتي تنص على تمكين هذه الشرائح بالوظيفة العامة. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة تضع الإطار العام لتطوير العمل بين الجانبين.