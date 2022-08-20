المستشفى الجامعي طرابلس يؤكد وفاة خمسة أطفال من عائلة واحدة بسبب استنشاق مبيد حشري.

طرابلس 19 أغسطس 2022م (وال) ـ أكد المستشفى الجامعي طرابلس وفاة خمسة أطفال من عائلة واحدة جراء إصابتهم باختناق بسبب استنشاق مبيد حشري.

وأوضح المستشفى في بيان عبر حسابه على “فيسبوك” إن جميع الحالات وصلت إلى المستشفى الليلة البارحة في حالة سيئة جداً، وكانت إحداهم مفارقة للحياة وهي طفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر، بينما توفي ثلاثة أطفال آخرين فجر اليوم الجمعة، قبل أن ينتقل شقيقهم الخامس إلى رحمة الله بعد ظهر اليوم.

أضاف المستشفى أن الأطباء وكل الكوادر العاملة بالمستشفى الجامعي مستمرين في بذل قصارى جهدهم الانقاذ حياة ثلاثة أشقاء أخرين للمتوفين في عناية الاطفال.

وأكد المستشفى أن كل الأطباء والاختصاصيين حاولوا بكل ما في وسعهم إنقاذ الأطفال ولكن حجم التسمم كان كبير جداً والحالات وصلت للمستشفى في غيبوبة كاملة.

وأشار المستشفى إلى أن التواصل لازال مستمر منذ البارحة بين مدير عام المستشفى عبدالعاطي الرطيب، ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح منذ دخول الحالات المستشفى للوقوف على اخر مستجدات حالات الاطفال.

وجدد المستشفى الجامعي دعوته لكل أولياء الأمور بتوخي الحيطة والحذر عند استخدام المبيدات الحشرية لما تحتويه من مواد سامة وقاتلة.