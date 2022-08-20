زينينغا يبحث مع السفير الجزائري سبل تجاوز الجمود الذي تشهده العملية السياسية في ليبيا.

طرابلس 19 أغسطس 2022م (وال) ـ التقى القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ريزدون زينينغا” أمس الخميس سفير الجزائر في ليبيا، “سليمان شنين”.

وأفادت البعثة الأممية عبر حسابها على “فيسبوك” بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وبحثا سبل تجاوز الجمود السياسي الحالي.

وأضافت البعثة أن السفير الجزائري أعرب السيد عن دعم الجزائر لجهود بعثة الأمم المتحدة في تسهيل الحوار بقيادة وملكية ليبية، في سبيل رسم الطريق نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه أشاد “زينينغا” بالمشاركة البناءة للجزائر لتعزيز الاستقرار والوحدة في ليبيا.