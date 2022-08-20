اليابان توقف مؤقتا طائرات "أوسبري في 22" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

طوكيو 20 أغسطس 2022 م ( وال ) – أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الذاتي البرية أوقفت مؤقتًا أسطولها من طراز “أوسبري في 22” المتمركز في معسكر شرق طوكيو بعد أن أوقفت القوات الجوية الأمريكية رحلات أسطولها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأوضحت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن تعليق الرحلات الجوية للطائرة ذات الدوران المائل المتمركزة في معسكر “كيسارازو” بمحافظة تشيبا، جاء بعد أن أصدرت القوات الجوية أمرا بـ”إيقاف أمان” لأسطولها من طراز (CV-22) يوم الثلاثاء الماضي؛ بسبب عطل في القابض داخل علب تروس الطائرة.

وأشارت الوزارة الى ان الإيقاف يأتي بسبب تفاصيل متعلقة بالسلامة، فيما تقوم بعمليات فحص إضافية لطائرة (V-22)، ولم يتم تحديد أي جدول زمني لموعد إعادة تشغيل العمليات.

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