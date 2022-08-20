عضو مجلس النواب نصية ينتقد قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية ، قائلا " إن هذا القرار لن يؤدي الا إلى زيادة تأزم الازمة " .

‘طرابلس 20 أغسطس 2022م ( وال ) – انتقد عضو مجلس النواب ” عبدالسلام نصية ” قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد 6 سنوات من التعليق ، مؤكدًا أن هذا القرار لن يؤدي الا الى زيادة تأزم الازمة.

وقال “نصية ” في منشورٍ عبر موقعه بالفيسبوك “ ما اشبه اليوم بالبارحة، البارحة كان قرار الدائرة الدستورية بشان عدم دستورية الفقرة 11 من التعديل الدستوري السابع والذي أدى الى تأزيم الازمة الليبية ودخول البلاد في نفق مظلم قاد الى حروب ودمار ، واليوم الدائرة الدستورية تصدر قرارًا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد 6 سنوات من التعليق في ظل ظروف لا تخفى عن احد“، مؤكدًا أنه ليس ضد فتح الدائرة الدستورية ولكننا ضد ردود الأفعال في ظروف حالة الاستقطاب الحاد متسائلًا لماذا الآن ؟، وهل انتهت أسباب التعليق؟، وما علاقة هذا القرار بإعادة تشكيل مستشاري المحكمة العليا؟“.

وأكد عضو مجلس النواب أن “هذا القرار لن يؤدي إلا إلى زيادة الأزمة والاستمرار في النفق المظلم ، وقال ” كنا نتمني أن يعاد تفعيل الدائرة الدستورية في ظروف أحسن بما يؤدي الى المساهمة في استعادة الدولة”.

وأضاف عضو مجلس النواب في منشوره قائلًا “القضية الليبية ليست قانونية بل هي سياسية وأمنية بامتياز، وحلها يتم عن طريق ادراك كل المشاريع الفردية والجهوية والايدلوجية والقبلية“، مؤكدًا أن “التنازلات والمشاركة هي السبيل لإيجاد قاعدة مشتركة وبناء دولة يتم فيها التداول السلمي على السلطة“.

وقال ” نصية ” إن رجال القضاء المخلصين اليوم أمام تحدي كبير باختيارهم سلك طريق السياسيين والاجتماعيين والمسلحين والاصطفاف معهم في مشاريع متناحرة ترتكز على الأنانية الشخصية وإقصاء الخصوم، أو المحافظة على حيادية القضاء ووحدته وقفل الباب امام المحاكمات السياسية وتغليب المصلحة العامة“.

….( وال ) …..