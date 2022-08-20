عاجل/ سفارة أمريكا بليبيا : مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الأدنى خلال لقائها مع المنقوش الولايات المتحدة الامريكية تعارض أي خطوات قد تؤدي الى تصعيد العنف في ليبيا .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
عضو مجلس النواب نصية ينتقد قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية ، قائلا " إن هذا القرار لن يؤدي الا إلى زيادة تأزم الازمة " .
تم النشر منذُ 49 دقيقة
“وال”| الاتحاد العام لشباب وطلاب المغرب العربي يستكمل هياكله
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ينطلق رسميًا في الخامس من اكتوبر.
تم النشر منذُ ساعتين
اليابان توقف مؤقتا طائرات "أوسبري في 22" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
تم النشر منذُ ساعتين
أضف تعليقـك