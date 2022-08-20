عاجل/ سفارة أمريكا بليبيا : مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الأدنى خلال لقائها مع المنقوش الولايات المتحدة الامريكية تعارض أي خطوات قد تؤدي الى تصعيد العنف في ليبيا .