ليبيا نيوز

عاجل / سفارة أمريكا بليبيا : مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الأدنى خلال لقائها مع المنقوش الولايات المتحدة الامريكية تعارض أي خطوات قد تؤدي الى تصعيد العنف في ليبيا .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 عاجل/  سفارة أمريكا بليبيا :  مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الأدنى خلال لقائها مع المنقوش الولايات المتحدة الامريكية تعارض أي خطوات قد تؤدي الى تصعيد العنف في ليبيا . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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