عاجل / سفارة أمريكا بليبيا : خلال لقائها مع المنقوش مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الأدنى : تكثف الجهود الفاعلة الليبية الرئيسية والشركاء الدوليون الجهود لاستعادة الزخم نحو اجراء انتخابات مبكرة .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
عاجل / سفارة أمريكا بليبيا : مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الأدنى خلال لقائها مع المنقوش الولايات المتحدة الامريكية تعارض أي خطوات قد تؤدي الى تصعيد العنف في ليبيا .
تم النشر منذُ 49 دقيقة
عضو مجلس النواب نصية ينتقد قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية ، قائلا " إن هذا القرار لن يؤدي الا إلى زيادة تأزم الازمة " .
تم النشر منذُ ساعتين
“وال”| الاتحاد العام لشباب وطلاب المغرب العربي يستكمل هياكله
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ينطلق رسميًا في الخامس من اكتوبر.
تم النشر منذُ ساعتين
أضف تعليقـك