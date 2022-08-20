رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتابع الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ القانون رقم 1 بشأن رعاية أسر الشهداء.

طرابلس 20 أغسطس 2022 (وال)- أستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد_الدبيبة عددًا من أهالي الشهداء، بحضور رئيس هيئة الشهداء والمفقودين والجرحى محمود الهري، لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ القانون رقم 1 بشأن رعاية أسر الشهداء.

وأكد رئيس الهيئة استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بصرف المكافأة الشهرية، وفق ما ورد بالقانون، بما يساوي مرتب أعلى رتبة عسكرية.

وتابعالدبيبة الإجراءات المنفذة بشأن ملف التأمين الصحي مع صندوق التأمين الصحي، إذ أكد رئيس هيئة الشهداء أن العمل يجري بشكل جادّ مع الصندوق مع توفير البيانات التي يحتاجها ليكون مشروعًا واقعيًّا وهامًّا لأسر الشهداء والجرحى.

كما أكد الهري أن الهيئة باشرت تنفيذ التنسيق مع شركة الخطوط الليبية لتنفيذ هذه الميزة، وسيبدأ العمل بها ابتداء من الشهر القادم، ويجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإصدار تفويض مالي لقرار الإيفاد الصادر بحق هذه الشريحة الهامة.

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