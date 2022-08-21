ليبيا نيوز

مانشستر يونايتد يتفق مع ريال مدريد على ضم كاسيميرو .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

مانسشتير يونايتد 20 أغسطس 2022 (وال) – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الجمعة، عن توصله إلى اتفاق مع نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.

وقال النادي الإنجليزي، في بيان: “يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال كاسيميرو، الذي لعب أكثر من 500 مباراة، بما في ذلك 63 مباراة دولية لصالح البرازيل”.

ولفت البيان إلى أن اللاعب “حصل على 17 تكريما في مسيرته اللامعة بما في ذلك 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا”، وتابع: “نتطلع جميعًا إلى الترحيب بكاسيميرو في أولد ترافورد

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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