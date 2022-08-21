إيران تؤكد وصول محادثاتها مع السعودية إلى مرحلة إعادة العلاقات الجيدة .

طهران 20 أغسطس 2022 م (وال) ــــ قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، أنّ محادثات بلاده مع السعودية وصلت إلى مرحلة إعادة العلاقات إلى المستوى الجيد .

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية، اليوم السبت عن عموئي، قوله : (ان المحادثات مع السعودية وصلت إلى إعادة العلاقات إلى المستوى الجيد ، وآمل ان محادثات دبلوماسية بين البلدين ستعقد قريباً، إذ من شأن ذلك أن يكون مقدمة لإحياء العلاقات السياسية)

وأوضح عموئي أنّ (بناء العلاقات الثنائية وتقويتها وتنشيطها مسألة مهمة تتطلّب العمل والوقت، ولا ينبغي أن نتوقع تحقيق هذه الأهداف على الفور، ولكن في جميع القضايا، ينصب تركيزنا الأساسي في الحفاظ على المصالح الوطنية وتأمينها) .

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، منذ أيام، قد أعرب عن توقّع بلاده أن تستأنف السعودية علاقاتها بإيران بناءً على المصالح المشتركة وما جرى التوصل إليه من اتفاقيات خلال المفاوضات بين البلدين، وأشاد بهذا الصدد بإرسال الكويت سفيراً إلى طهران ،

ووبعد قطع السعودية علاقاتها بإيران في يناير عام 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها بمدينة “مشهد” ، جرت بينها وبين ايران 5 جولات من الحوار في بغداد بدءا من العام الماضي حيث عقدت الجولة الأخيرة في شهر أبريل 2022 حضرها مسئولون بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ورئاسة الاستخبارات السعودية، وفق تقارير صحافية .

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