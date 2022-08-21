(وال) ترصد حركة دخول السفن التجارية لميناء بنغازي البحري.

بنغازي 20 أغسطس 2022 م (وال) – رست خلال الأيام الماضية على رصيف ميناء بنغازي البحري، عدد من السفن التجارية المحملة بمختلف أنواع البضائع والسلع.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية نقلا عن مصادر بالميناء برسو عدد من السفن التجارية بميناء بنغازي وهى السفينة (كنت شيب جين) التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها (244) حاوية محملة بسلع متنوعة، والسفينة (أزوريتا اف) التابعة للوكيل الملاحي شركة ” مديترينيان ” للتوكيلات الملاحية محملة بـ (244) حاوية بضائع مختلفة ، والسفينة (سيدرا حليمة) التابعة للوكيل الملاحي شركة أعالي المتوسط للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد ( 52 ) حاوية بضائع، والسفينة (هيلوس) التابعة للوكيل الملاحي شركة ” الربان ” للتوكيلات الملاحية وعلى متنها ( 7999 ) طن من حبوب الذرة الصفراء.

وأشار المراسل إلى رسو أول أمس الخميس السفينة ( EF ELDRA ) التابعة للوكيل الملاحي الرواد وعلى متنها ( 175 ) حاوية محملة بمختلف أنواع البضائع، موضحا أن عمال الشركة الليبية للموانئ شرعوا في تفريغ حمولة السفينة ( جلوري أم ( GLORIA M ) ) التابعة لوكالة الأفق اللامع وتبلغ حمولتها ( 25.000 ) ألف طن من حبوب الشعير صب.

(وال)