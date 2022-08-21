(وال) ضحايا البحر في يومين حسب هيئة السلامة الوطنية : وفاة ثلاثة اشخاص غرقا ، وفقدان رابع .

طرابلس 20 أغسطس 2022 م (وال) – أعلنت هيئة السلامة الوطنية عن تمكن فرق الإنقاذ البحري عن انقاذ ثلاثة أشخاص ووفاة اثنان آخران غرقا في البحر، وفقدان شخص خلال يومي أمس الجمعة واليوم السبت.

وأفاد مدير إدارة الإنقاذ البحري بالهيئة اللواء ” إبراهيم الثابت ” أن وحدة الإنقاذ البحري تاجوراء استجابت مساء أمس الجمعة لعدد خمس بلاغات تم فيهم الإبلاغ عن خمسة حالات غرق تم إنقاذ ثلاثة ووفاة اثنان وهما (ابراهيم السية ، ليبي الجنسية من منطقة الدريبى و ” حماده الهادى ” من القيروان بتونس .

كما استجابت وحدة الإنقاذ البحري الزاوية (مرسى – ديلة ) صباح اليوم السبت للبلاغ الوارد عن غرق شخص ليبي ، ولم يتم العثور عليه حتى الآن ، وتم دعم الوحدة من طرف وحدة الإنقاذ البحري المطرد ..

وأضاف اللواء ” إبراهيم الثابت ” أن الفرقة العاملة بوحدة الإنقاذ البحري صبراته استجابت مساء الجمعة للبلاغ الوارد عن غرق مواطن تشادي الجنسية.. تم العثور عليه اليوم السبت وتم تسليمه إلى الجهات ذات الاختصاص.

(وال)