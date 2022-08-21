وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية يجتمع بمراقبي الاقتصاد بالمنطقة الجنوبية .

طرابلس 21 اغسطس 2022 (وال)- عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش إجتماعا ضم مدير إدارة التجارة الداخلية مصطفى قدارة ورئيس قسم التفتيش وحماية المستهلك / خليفة بلعو ومراقب الاقتصاد والتجارة الشرقية / السنوسي ابوهديمة ومراقب الاقتصاد والتجارة تجرهي / محمد علي ومراقب الاقتصاد والتجارة غات / أشرف الانصاري ومراقب الاقتصاد والتجارة الشويرف / أسامة سلطان ونقيب الخبازين / بوخريص محمد .

وتابع الاجتماع إجراءات إنشاء محطات وقود تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط بمختلف مناطق الجنوب كذلك تخصيص محطات خاصة لتزويد المخابز بوقود الديزل بالتنسيق مع نقابة الخبازين .

كما تطرق الاجتماع إلى نقص مادة الدقيق في الجنوب الليبي والوقوف على مستوى الخدمات ووضع آلية لتقيم السوق المحلي لضمان إنسياب السلع الأساسية.

وتم في الاجتماع التأكيد على المراقبات بأداء مهامها وتحسين جودة الخدمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحفيز قطاع الاستثمار بقطاعات التجارة والزراعة والصناعة بالمنطقة الجنوبية بهدف تحقق التنوع الاقتصادي والتنمية .

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