بدء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي اليوم بمشاركة ( 956 112) الف طالب وطالبة بكل انحاء ليبيا .

طرابلس 21 اغسطس 2022 م ( وال ) بدأت صباح اليوم الأحد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها (الأدبي، والعلمي، والديني) للعام الدراسي (2021 – 2022 ) بمشاركة ( 956 112) الف طالب وطالبة بكل انحاء ليبيا .

ويُجري طلاب القِسمَان الأدبى، والعلمي أولى اِمتحاناتهم في مادة التربية الإسلامية، فيما يُجري طلاب التعليم الديني أولى اِمتحاناهم في مادتي القرآن الكريم وأحكامه والثقافة الإسلامية.

ونصح وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى المقريف” الطلاب المُتقدِّمين لإجراء الامتحانات بقراءة الأسئلة بِعِنَايةٍ وتروٍ، والإجابة على الأكثر تذكراً أولاً، على أن يَبدَؤُوا من الأسهل وصولاً إلى الأصعب، ومن الأقصر فالأطول، مع ضرورة التّحقُّق من الإجابات ومُراجعتها بشكل كامل، معرباً عن تمنِّياته بالنجاح والتوفيق للطلاب جميعاً.

و ستُجرى الامتحانات في 7744 قاعة اِمتحانية داخل 8626 مُؤسسة تعليمية، وستخضع لمُتابعة 2064 مُراقب، وو15488 مُلاحظ، فضلاً عن 727 اِختصاصي اِجتماعي ومُرشد نفسي، إضافة إلى تواجد 3635 فرد أمن تابعين لوزارة الداخلية لحِمَاية الامتحانات..

وستكون الأسئلة الامتحانية مُوزّعة على 13 دائرة توزيع بمُختلف المناطق والمُدُن، وستكون من ضِمن المُفردات المقرّرة من مركز المناهج التعليمية والبُحُوث التربوية بالوزارة، وفي مُتناول جميع مُستويات التلاميذ، مراعية فيها الفروق الفردية، ومُوزّعة حسب الأوزان النِّسبية والتَّوزيع العددي للأبواب، وِفق ما اعتمدته مصلحة التّفتيش التّربوي.

ودعت الوزارة الطلاب المشاركين في الامتحان إلى عدم اِصطحاب الهاتف النّقال، و آلات التسجيل، أو أيّ أجهزة إلكترونية، إضافة إلى الآلة الحاسبة المُخزّنة وكل ما يتعلّق بالمواد الدراسية من كتب ومذكرات، وكراسات داخل قاعة الامتحان، لأن اِصطحابها حالة من حالات الغش.