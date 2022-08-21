جامعة عمر المختار تنظم دورة تدربية في مجال تحرير وإعداد الخبر الصحفي.

البيضاء 21 أغسطس 2022م ( وال ) – انطلقت أمس السبت بقاعة الاجتماعات بالمجمع الإداري بجامعة عُمر المختار فعاليات الدورة التدريبية الأولى في مجال تحرير وإعداد الخبر الصحفي ، برعاية وإشراف المكتب الإعلامي بجامعة عُمر المختار .

و تناول اليوم الاولي من هذه الدورة والتي استهدفت منسقي الإعلام بالكليات ، وعدد من المتعاونين براديو المختار – على عدة محاور أساسية في مجال تحرير الخبر الصحفي ، منها : التعريف بماهية الخبر الصحفي وأهم عناصره ، وكيفية كتابته ، ومصادره ، إضافة إلى مهارات صياغة الخبر.

وذكرت مصادر بمكتب الاعلام بالجامعة أن فاعليات هذه الدورة ستتواصل على مدى ثلاثة أيام بواقع ثلاث ساعات تدريبية ، مشيرة إلى أن الدورة الثانية ستنطلق مع مطلع الأسبوع القادم .

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