ليبيا نيوز

جامعة عمر المختار تنظم دورة تدربية في مجال تحرير وإعداد الخبر الصحفي.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 البيضاء  21 أغسطس 2022م ( وال ) –   انطلقت أمس السبت بقاعة الاجتماعات بالمجمع الإداري بجامعة عُمر المختار فعاليات الدورة التدريبية الأولى في مجال تحرير وإعداد الخبر الصحفي ، برعاية وإشراف المكتب الإعلامي بجامعة عُمر المختار .

     و تناول اليوم  الاولي من هذه الدورة والتي استهدفت منسقي الإعلام بالكليات ، وعدد من المتعاونين براديو المختار   – على عدة محاور أساسية في مجال تحرير الخبر الصحفي ، منها : التعريف بماهية الخبر الصحفي وأهم عناصره ، وكيفية كتابته ، ومصادره ، إضافة إلى مهارات صياغة الخبر.  

   وذكرت مصادر بمكتب الاعلام بالجامعة أن فاعليات هذه الدورة ستتواصل على مدى ثلاثة أيام   بواقع ثلاث ساعات تدريبية ،  مشيرة إلى أن الدورة  الثانية ستنطلق مع مطلع الأسبوع القادم .

….( وال ) …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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