الرئاسة الفرنسية : الرئيس ماكرون في زيارة رسمية الى الجزائر.

باريس 21 أغسطس 2022م ( وال ) – يعتزم الرئيس الفرنسي” إيمانويل ماكرون ” القيام بزيارة للجزائر خلال الفترة من 25 حتى 27 أغسطس بهدف إعادة إحياء الشراكة بين البلدين فقا لما ذكرت الصحافة الفرنسية اليوم الاحد .

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية صدر بعد اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون أن «هذه الزيارة ستسهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلًا.. وتعزيز التعاون الفرنسي-الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية ومواصلة العمل على ذاكرة» فترة الاستعمار، بحسب «فرانس برس».

وقدّم ماكرون خلال المحادثات الهاتفية تعازيه لنظيره الجزائري بوفاة 37 شخصا، وفق حصيلة رسمية، من جراء حرائق ضخمة اندلعت في شمال الجزائر يومي الأربعاء والخميس.وسيقضي ماكرون ثلاثة أيام في الجزائر، ويسبقه إليها مستشاره الخاص المسؤول عن شمال أفريقيا والشرق الأوسط باتريك ديرال، للتحضير للزيارة. كما سيرافقه وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، كاثرين كولونا، وعدد كبير من أعضاء حكومة إليزابيث بورن.

وتكتسي الزيارة أهمية قصوى من الجانب السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، بعد تجاوز أزمة بين البلدين استمرت عدة أشهر تأمل خلالها باريس مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الحالية سواء في الساحل أو أوكرانيا وليبيا، وأزمة الطاقة.

….( وال ) ….