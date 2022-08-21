ورشة تدريبية لاطباء القلب من سبع مراكز طبية لعلاج امراض القلب لتنفيذ برنامج السجل الليبي لأمراض القلب .

طرابلس 21 اغسطس 2022 م ( وال ) – نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ورشة عمل تدريبية مكثفة بطرابلس لتنفيذ برنامج السجل الليبي لأمراض القلب بمشاركة أطباء القلب من سبع مراكز طبية متخصصة لعلاج امراض القلب بطرابلس، مصراتة، بنغازي ،وسبها).

وتم خلال الورشة شرح طرق إدخال والتعامل مع البيانات الخاصة بمنظومة السجل الليبي لأمراض القلب والتعريف بمحتوياتها.

وألقى المحاضرات مدير مركز قلب-مصراته . بحضور مدراء أقسام كل المراكز المعنية بالمرحلة الأولى ،ورئيس جمعية القلب الليبية.

ويذكر أن جمعية القلب الليبية جمعية علمية غير ربحية، تم إشهارها سنة 2001 تهدف إلى متابعة التطور العلمي في هذا المجال

وأن تكون منارة للعلم هدفها الرفع من المستوي العلمي للكوادر الطبية و الإقلال من الأعباء الناتجة عن أمراض القلب و الأوعية الدموية في ليبيا.