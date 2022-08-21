مركز زليتن الطبي يشهد إجراء أول عملية قلب مفتوح ضمن البرنامج الوطني لتوطين علاج امراض القلب بالداخل .

زليتن 21 اغسطس 2022 م ( وال ) – انطلق بمركز زليتن الطبي البرنامج الوطني لتوطين العلاج بالداخل لمرضى القلب والشرايين ضمن خطة وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل في مختلف التخصصات الطبية .

حيث شهد مركز زليتن الطبي إجراء عملية قلب مفتوح وزراعة شرايين، ضمن البرنامج الوطنى للقلب المفتوح، برعاية وزارة الصحة.

ونجح الفريق الطبي في إجراء عملية قلب مفتوح وزراعة شرايين لمريض يبلغ من العمر 65 عاما بإجراء جراحة لانسدادات تجلطية لشرايين القلب، بإشراف الطبيب الاخصائي خالد الطالب، وبمساعدة الأطباء محمد بشير، ومفتاح الشراني، ومحمد أبوراوي، إضافة إلى الفريق والطاقم الطبي المساعد المكون من عدد من أطباء التخدير وممرضين.

وتستهدف خطة توطين علاج بالداخل، لمرضى امراض القلب إجراء 300 عملية قلب مفتوح للكبار والأطفال بمختلف المراكز الطبية المتخصصة بطرابلس ومصراته وبنغازي وسبها ..