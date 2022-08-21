ليبيا نيوز

قفل مخزن عصائر يفتقر لاشتراطات التخزين الجيد في اجدابيا .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

اجدابيا 21 اغسطس  2022 م ( وال ) –  قام مفتشو مركز الرقابة على الاغذية والادوية  بجولة تفتيشية توعوية لعدد من الاسواق والمجمعات الغذائية بمدينة اجدابيا .

وتم خلال الجولة قفل مخزن عصائر يفتقر لاشتراطات التخزين الجيد طبقا للمواصفات الليبية المعتمدة

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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