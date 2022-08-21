قفل مخزن عصائر يفتقر لاشتراطات التخزين الجيد في اجدابيا .

اجدابيا 21 اغسطس 2022 م ( وال ) – قام مفتشو مركز الرقابة على الاغذية والادوية بجولة تفتيشية توعوية لعدد من الاسواق والمجمعات الغذائية بمدينة اجدابيا .

وتم خلال الجولة قفل مخزن عصائر يفتقر لاشتراطات التخزين الجيد طبقا للمواصفات الليبية المعتمدة

.وال