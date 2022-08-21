ليبيا نيوز

بداية امتحانات الشهادة الثانوية بمدارس جالو.

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جالو 21 أغسطس 2022 م (وال) -انطلقت في مدينة جالو الامتحانات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021- 2022 لعدد (392) طالب وطالبة موزعين على ثلاث لجان.

  وقام مراقب تعليم جالو ورئيس اللجنة المركزية ومدير مكتب المتابعة بقطاع التعليم ومدير مكتب الامتحانات ومديرة مكتب التعليم الثانوي بزيارة ميدانية لقاعات امتحانات الطلبة للاطلاع على الإجراءات المتبعة، ومتابعة سير الخطة المدرجة. وصرح بعض الممتحنين لوكالة الانباء الليبية ان كل الإمكانيات متوفرة من اجل ظروف مناسبة طيلة أيام الاختبارات.

     (وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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