اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تفتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة غدا الاثنين.

طرابلس 21 أغسطس 2022م (وال) ـ أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة سيكون ابتداء من يوم غد الاثنين وسيستمر فتح باب تسجيل المرشحين حتى الـ 11 من سبتمبر القادم.

وأشارت اللجنة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” إلى أن تلقي طلبات الترشح لانتخاب المجلس البلدي ترهونة سيكون وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة، ومن خلال لجنتها الفرعية ترهونة بمقرها الكائن بالقرب من المجمع الإداري اعتبارا من الساعة 9 صباحا، مطالبة الراغبين في تقديم طلبات الترشح الى الالتزام بتعليمات اللجنة الفرعية.

ونبهت اللجنة إلى أن عملية تقديم طلبات الترشح تبدأ بتسجيل الدخول لمنظومة تسجيل المرشحين، والتي ستكون متاحة أمام الممثل القانوني للقائمة المترشحة ابتداء من يوم غد.

كما دعت اللجنة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة أثناء تسليم المستندات الورقية.