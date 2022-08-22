انطلاق البرنامج التدريبي للشباب الباحثين عن العمل مدن مصراته تاورغاء الخمس زليتن

مصراته 22 اغسطس 2022 م ( وال ) – انطلق بالشركة الليبية للحديد والصلب مصراته يوم أمس البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل من شباب مدن (مصراتة – الخمس – تاورغاء – زليتن) تنفيذا لاتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة العمل والتأهيل والشركة الليبية للحديد والصلب لتدريب الباحثين عن العمل في 24 برنامج تدريبي موزعة على 5 مراحل تدريبية تمتد لفترة 3 اشهر ،

وتستهدف المرحله الأولى من البرنامج التدريبي تدريب الشباب الباحثين عن عمل في دورة للسلامة والامن الصناعي لاعدادهم اعدادا جيدا تم إلحاقهم بدورة تدريبية تخصصية متقدمة .

وحضر انطلاق البرنامج التدريبي رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية الموارد البشرية” فايز بوعمران ” ومدير إدارة التدريب بالشركة الليبية للحديد والصلب ” خالد عيبلو” ، ومدير مكتب وزارة العمل مصراتة بشير حيدر وفريق الاشراف المكلف من الصندوق بمتابعة التنفيذ .