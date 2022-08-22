ليبيا نيوز

انطلاق البرنامج التدريبي للشباب الباحثين عن العمل مدن مصراته تاورغاء الخمس زليتن

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

مصراته 22 اغسطس 2022 م ( وال ) –  انطلق بالشركة الليبية للحديد والصلب مصراته يوم أمس البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل من شباب مدن  (مصراتة – الخمس – تاورغاء – زليتن) تنفيذا لاتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة العمل والتأهيل والشركة الليبية للحديد والصلب لتدريب الباحثين عن العمل في 24 برنامج تدريبي موزعة على 5 مراحل تدريبية تمتد لفترة 3 اشهر ، 

وتستهدف  المرحله الأولى من البرنامج التدريبي تدريب الشباب   الباحثين عن عمل في دورة للسلامة والامن الصناعي لاعدادهم اعدادا  جيدا   تم إلحاقهم بدورة تدريبية  تخصصية متقدمة .

وحضر انطلاق  البرنامج التدريبي رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية الموارد البشرية” فايز بوعمران ” ومدير إدارة التدريب بالشركة الليبية للحديد والصلب ” خالد عيبلو” ، ومدير مكتب وزارة العمل مصراتة   بشير حيدر  وفريق الاشراف المكلف من الصندوق بمتابعة التنفيذ  .

  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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