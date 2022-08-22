انطلاق ورش تدريبية ينظمها اتحاد الجامعات العربية (AARU) بجامعة مصراته.

مصراته 22 أغسطس 2022م ( وال ) – تستضيف جامعة مصراته هذه الايام الورش التدريبية التي ينظمها اتحاد الجامعات العربية (AARU) بمشاركة أساتذة من مختلف الجامعات الليبية ومركز المعلومات والتوثيق الصناعي .

وحملت الورشة عنوان محاضرة علمية “أدوات عملية في التعليم الالكتروني”، ألقاها “. محمد ملكاوي” في جلسات على جوانب عديدة منها فوائد تطبيق موديل moodle، بالاضافة للعديد من الادوات المتعلقة بتطبيقات التعليم الالكتروني وكذلك التحديات الرئيسية في التعليم الإلكتروني،

كما تطرق المحاضر ” ملكاوي ” لأهم أدوات وموارد إدارة منصة moodle، وقدم شرحًا تفصيليا على استخداماتها وكيفية انشاء دروس ووحدات من خلالها، وإضافة حسابات الطلاب للدروس الموجودة في المواد المدرجة في هذه الاداة المهمة، وكيفية إضافة المصادر للدروس مثل الصور والكتب، وإضافة مقاطع الفيديو الخاصة بالدروس.

وتضمنت جلسات المحاضرة طرح الأسئلة والاستفسارات حول هذه الموضوعات المتنوعة من قبل الاساتذة المشاركين من مختلف الجامعات الليبية.