مركز الرقابة على الاغذية يرفض دخول شحنة معجون طماطم قادمة من مصر وشحنة جوافة لتعفنها .

طرابلس 22 أغسطس 2022 م ( وال ) – رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية دخول شحنة طماطم قادمة من مصر لمخالفتها المواصفات الليبية لارتفاع نسبة الملوحة فيها.

وأوضح المركز أن الشحنة التي كانت نقطة وصولها منفذ امساعد البري تضم معجون طماطم ( 60 ) جرام والعلامة التجارية: إربيلا (Arbella) وبلغت الكمية( 4000 ) صندوق وبلد المنشأ: مصر وتاريخ الانتاج:09/2021

وكان مركز الرقابة على الأغذية قد رفض دخول شحنة جوافة فاسدة قادمة من مصر عبر منفذ امساعد البري ، بعد تبين أنها غير محتفظة بخائصها ولوجود تعفن ورائحة في الشحنة ..