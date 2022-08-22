تأكيد ليبي إيطالي على ضرورة تعيين ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة لتسريع العملية السياسية

طرابلس 22 أغسطس 2022 (وال)- اتفقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، على ضرورة حل جميع الخلافات، ورفض الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار والحفاظ على الهدوء في ليبيا.

جاء ذلك خلال المحادثة الهاتفية التي أجرتها المنقوش مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، بحثا خلالها آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليـبيا.

وبحسب منشور لوزارة الخارجية على موقعها الرسمي في فيسبوك، فقد أكد الطرفان على الضرورة الملحة لتعيين ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة؛ لتسريع العملية السياسية والوصول إلى قاعدة دستورية تُمهد لإجراء الانتخابات.

من جانبها، عبرت المنقوش عن تقديرها للدور الداعم للاستقرار في ليبيا، ومساندة الموقف الدولي الداعم للانتخابات كحل وحيد للأزمة الليبية. (وال)

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