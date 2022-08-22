ليبيا نيوز

اجتماع بالشركة العامة للكهرباء يناقش توفير الاحتياجات الكهربائية للمناطق المتضررة بمختلف المدن والمناطق .

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 22 اغسطس 2022 م ( وال ) –  عقد اجتماع اليوم الاثنين بمقر الشركة العامة للكهرباء خصص لمناقشة سبل توفير الاحتياجات الكهربائية للمناطق المتضررة بمختلف المدن والمناطق  .

 كما تم خلال الاجتماع الذي ضم  مدير عام الشركة العامة للكهرباء  ” محمد المنفوخ ” ووكيل وزارة الاسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة  “عبد المولى المهدي” ،  بحضور عدد من المهندسين والفنيين من الكهرباء ووزارة الاسكان والمرافق مناقشة توفير الاحتياجات اللازمة للتوصيلات الرسمية للكهرباء والصيانات اللازمة للأحياء المتضررة جراء الحروب في مختلف المدن والمناطق .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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