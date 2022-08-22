اجتماع بالشركة العامة للكهرباء يناقش توفير الاحتياجات الكهربائية للمناطق المتضررة بمختلف المدن والمناطق .

طرابلس 22 اغسطس 2022 م ( وال ) – عقد اجتماع اليوم الاثنين بمقر الشركة العامة للكهرباء خصص لمناقشة سبل توفير الاحتياجات الكهربائية للمناطق المتضررة بمختلف المدن والمناطق .

كما تم خلال الاجتماع الذي ضم مدير عام الشركة العامة للكهرباء ” محمد المنفوخ ” ووكيل وزارة الاسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى المهدي” ، بحضور عدد من المهندسين والفنيين من الكهرباء ووزارة الاسكان والمرافق مناقشة توفير الاحتياجات اللازمة للتوصيلات الرسمية للكهرباء والصيانات اللازمة للأحياء المتضررة جراء الحروب في مختلف المدن والمناطق .